ذي قار.. انتشال جثة فتاة في نهر الفرات ومصرع شاب عشريني

ذي قار/ افاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأحد، بانتشال جثة فتاة في مياه نهر الفرات، فيما لقي شاب مصرعه جراء صعقة كهربائية، كما تم العثور على قطع أثرية في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً تم انتشال جثتها من نهر الفرات في قضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بعدما تم تسجيل إخبار بفقدانها منذ خروجها من الامتحان في المدرسة، وتم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وأضاف أن "شاباً في العشرينايت من عمره لقي مصرعه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية من عجلة نوع (مارسيدس بم إنشائية) أثناء العمل في صب أحد الطرق في منطقة (آل عريثم) قرب مقام سيد يوشع بقضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم العثور على 12 قطعة أثرية في قضاء الرفاعي التابع لمحافظة ذي قار، خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها فرق مفتشية المحافظة وبالتعاون مع قسم شرطة حماية الآثار والتراث".

وفي هذا الصدد ذكر مفتش آثار ذي قار، شامل الرميض، أن "القطع المكتشفة عبارة عن جرار فخارية مختلفة الأحجام والأشكال جرى استلامها في مقر قيادة شرطة ذي قار وبحضور قائد شرطة المحافظة"، مشيراً إلى أنها "ستسلم إلى المتحف العراقي بشكل أصولي".