ذي قار.. معركة مسلحة تحصد قتيلاً وثلاثة جرحى

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باندلاع معركة مسلحة بين جيران في منطقة الكرماشية بقضاء كرمة بني سعيد، جنوبي محافظة ذي قار، على خلفية شجار بين أطفال.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الاشتباكات جرت باستخدام الأسلحة النارية، وأسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "القوات الأمنية تدخلت للسيطرة على الموقف، حيث دفعت بتعزيزات كبيرة إلى موقع الحادث لاحتواء النزاع ومنع تفاقمه".

وأشار المصدر، إلى أن "قوة من جهاز الأمن الوطني نفذت عملية نوعية في مركز مدينة الناصرية، أسفرت عن اعتقال أحد أخطر تجار المخدرات، وضبط بحوزته نحو 111 ألف حبة مخدرة، إضافة إلى أسلحة نارية".

وأوضح أن العملية جاءت بعد متابعة استخبارية دقيقة، لافتاً إلى تنفيذ عملية مشتركة أخرى بين شرطة قضاء سوق الشيوخ وقسم مكافحة المخدرات، جنوبي محافظة ذي قار، انتهت باعتقال تاجر مخدرات خطير عقب مطاردة واشتباك مسلح استمر لنحو 30 دقيقة.

وتابع المصدر، قائلاً إن "القوة الأمنية تمكنت من السيطرة على المتهم وضبط كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بحوزته، قبل نقله إلى مركز احتجاز خاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".