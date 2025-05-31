ذي قار.. انتحار مراهقة واعتقال طالبين حاولا الغش في الامتحان

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم السبت بتسجيل عدة حوادث أمنية بالمحافظة بينها حالة انتحار واعتقال طالبين حاولا الغش في امتحانات الصف الثالث متوسط الوزارية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " فتاة تبلغ من العمر 15 عاما اقدمت على الانتحار شنقا بواسطة (شال) معلق في سقف حظيرة الحيوانات داخل منزلها بقرية الزوية في قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى ان "دوافع الانتحار ما تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية".

واضاف المصدر، كما ان " قوة امنية تابعة للأمن الوطني تمكنت من اعتقال طالبين اثنين حاولا الغش في امتحانات الصف الثالث، أحدهما حاول إدخال شقيقه بدلاً عنه في الامتحان "، مبينا انه" تم نقلهما لمركز خاص لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ".

وتابع المصدر، كما " تم تسجيل حالة وفاة لفتاة أخرى بحالة صعق كهربائي بواسطة (سلك مولد) في قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، واحتراق منزل في قضاء سيد دخيل بظروف غامضة، حيث تسبب الحريق بخسائر مادية جسيمة في المنزل ".