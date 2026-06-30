ذي قار.. انتحار عنصر أمني داخل منزله وترجيحات بارتباط الحادث بشجار عشائري

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإقدام عنصر أمني يعمل بصفة عقد على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 21 عاماً، يعمل رجل أمن بصفة عقد، أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص بواسطة مسدس كولومبي داخل منزله في منطقة الفريحي وسط مدينة الناصرية".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وأشار المصدر إلى أن "المعلومات الأولية ترجح أن الحادث جاء على خلفية شجار عشائري سابق"، مؤكداً أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف جميع تفاصيل الواقعة.