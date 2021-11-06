سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار .. انتحار طالب وحالات تسمم غذائي جديدة

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-06T08:34:09+0000
ذي قار .. انتحار طالب وحالات تسمم غذائي جديدة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم السبت، بتسجيل عدة حوادث أمنية أبرزها تسمم طالبات داخل إحدى الجامعات الأهلية في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "طالباً يبلغ من العمر 15 عاما اقدم على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله بقضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار، دون معرفة الاسباب".

وبين ان "قوة أمنية توجهت الى منزل الضحية ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً موسعاً بالحادث لمعرفة ملابساته، كون المجنى عليه تعرض لرصاصتين في جسده أثناء الانتحار".

من جانب آخر، اشار المصدر إلى أن "10 طالبات من اهالي محافظة المثنى أصبن بتسمم غذائي في الأقسام الداخلية لإحدى الجامعات الأهلية في ذي قار، حيث تم نقلهن للمستشفى التركي لتلقي العلاج".

ويوم الخميس الماضي، أبلغ مصدر طبي في دائرة صحة ميسان، وكالة شفق نيوز بأن "5 من طالبات المعهد التقني في ميسان تعرضن لحالة تسمم اليوم وتم نقلهن الى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج".

وبين، أن "حالات التسمم لا علاقة لها بواقعة الفلافل، وإنما ناتج عن تناول الطالبات اكلات شعبية داخل منازلهن أثناء قدومهن للمحافظة صباح اليوم للمعهد التقني"، مضيفاً أن "أبرز الأكلات التي تناولتها الطالبات قبل قدومهن للمعهد في ميسان هي البطاطا".

related

ذي قار تغلق حدودها أمام "دواجن البصرة"

Date: 2021-06-05 10:40:10
ذي قار تغلق حدودها أمام "دواجن البصرة"

العراق يحبط عملية تهرب للآثار ويعتقل التجار الضالعين بالعملية

Date: 2019-10-17 11:45:45
العراق يحبط عملية تهرب للآثار ويعتقل التجار الضالعين بالعملية

ومن الحب ما قتل.. وفاة شاب متأثرا بمحاولة انتحار سابقة في ذي قار

Date: 2021-08-26 18:31:55
ومن الحب ما قتل.. وفاة شاب متأثرا بمحاولة انتحار سابقة في ذي قار

بابل وكربلاء تتضامنان مع ذي قار: قطع الطرق بالإطارات المحترقة

Date: 2021-02-27 12:29:19
بابل وكربلاء تتضامنان مع ذي قار: قطع الطرق بالإطارات المحترقة

العالم يحتشد على بوابة ذي قار للتنقيب في آثارها

Date: 2021-10-07 12:46:03
العالم يحتشد على بوابة ذي قار للتنقيب في آثارها

بعد تقييده بالسلاسل لـ6 سنوات.. تحرير مراهق من سجن والده جنوبي العراق

Date: 2021-03-25 20:52:57
بعد تقييده بالسلاسل لـ6 سنوات.. تحرير مراهق من سجن والده جنوبي العراق

بعد خلاف مع زوجته.. أب يلقي باطفاله على قارعة طريق دولي جنوبي العراق

Date: 2021-05-18 09:02:03
بعد خلاف مع زوجته.. أب يلقي باطفاله على قارعة طريق دولي جنوبي العراق

خبير يحدد موعد انتهاء مناعة العراقيين من فيروس كورونا وتفشي الموجة الثانية

Date: 2021-01-20 14:37:27
خبير يحدد موعد انتهاء مناعة العراقيين من فيروس كورونا وتفشي الموجة الثانية