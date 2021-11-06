ذي قار .. انتحار طالب وحالات تسمم غذائي جديدة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم السبت، بتسجيل عدة حوادث أمنية أبرزها تسمم طالبات داخل إحدى الجامعات الأهلية في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "طالباً يبلغ من العمر 15 عاما اقدم على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله بقضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار، دون معرفة الاسباب".

وبين ان "قوة أمنية توجهت الى منزل الضحية ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً موسعاً بالحادث لمعرفة ملابساته، كون المجنى عليه تعرض لرصاصتين في جسده أثناء الانتحار".

من جانب آخر، اشار المصدر إلى أن "10 طالبات من اهالي محافظة المثنى أصبن بتسمم غذائي في الأقسام الداخلية لإحدى الجامعات الأهلية في ذي قار، حيث تم نقلهن للمستشفى التركي لتلقي العلاج".

ويوم الخميس الماضي، أبلغ مصدر طبي في دائرة صحة ميسان، وكالة شفق نيوز بأن "5 من طالبات المعهد التقني في ميسان تعرضن لحالة تسمم اليوم وتم نقلهن الى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج".

وبين، أن "حالات التسمم لا علاقة لها بواقعة الفلافل، وإنما ناتج عن تناول الطالبات اكلات شعبية داخل منازلهن أثناء قدومهن للمحافظة صباح اليوم للمعهد التقني"، مضيفاً أن "أبرز الأكلات التي تناولتها الطالبات قبل قدومهن للمعهد في ميسان هي البطاطا".