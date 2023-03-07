ذي قار.. انتحار شاب ووفاة نزيل في الناصرية المركزي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالة انتحار بسبب خلاف عائلي ووفاة نزيل بسبب مرض مزمن داخل سجن الناصرية المركزي بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شاباً في الثلاثينيات من عمره أقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاح ناري نوع (سمينوف) داخل منزله بناحية اور شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبينا ان "التحقيقات الاولية في الحادث اثبتت ان المجنى عليه انتحر بسبب خلاف عائلي مع ذويه".

وبين المصدر، ان "قوة امنية عادت وداهمت منزل المجنى عليه وعثرت بداخله على اسلحة متنوعة وتمت مصادرتها".

وأضاف المصدر، أن "نزيلا من اهالي قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار في الخمسينيات من عمره وصادر بحقه حكمين بالسجن المؤبد وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي، اليوم، داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) ".

وتابع المصدر، ان" سبب وفاة النزيل يعود لاصابته بمرض الصرع المزمن".