ذي قار.. انتحار شابة ووفاة طفلة إثر سقوطها في نهر

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل حوادث امنية في قضاء محلي شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "طفلة تبلغ من 12 عاما توفيت، فيما اصيبت شقيقتها البالغة من العمر 5 اعوام نتيجة سقوطهما في نهر صغير قرب منزلهما بقضاء الغراف شمالي الناصرية"، لافتا إلى أنه "تم نقل المتوفاة للطب العدلي والمصابة للمشفى".

وأضاف المصدر، ان "حادثاً اخر في ذات القضاء، حيث اقدمت فتاة تبلغ من العمر 18 عاما على الانتحار بواسطة آلة حادة (سكين) من خلال قطع يدها وريد يدها اليسرى داخل منزلها في حي سويد، حيث تمكن ذويها من انقاذها ونقلها للمشفى لغرض تلقي العلاج "، مبينا ان "التحقيقات اثبتت أن محاولة انتحار الفتاة هي بسبب حالتها النفسية".