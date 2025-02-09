ذي قار.. الإفراج عن متهمين في قضية ابتزاز المحافظ المقال

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأحد، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت قراراً بالإفراج عن اثنين من المتهمين في القضية المعروفة بابتزاز المحافظ المقال مرتضى الابراهيمي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المحافظ المقال تنازل عن فتاتين اثنتين ضمن المجموعة المتهمة بابتزازه في ذات القضية، فيما من المتوقع أن يصدر قرار بالإفراج عنهما طبقاً لقانون العفو في الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر، أن قرار الإفراج قد صدر استناداً إلى أحكام قانون العفو، بالإضافة إلى تنازل المحافظ عن المتهمين.

وأضاف المصدر، أن المحافظ أبقى على شكواه بشأن تهمة الابتزاز ضد عضوي مجلس محافظة ذي قار، محمد هادي (المحافظ السابق) وعمار الركابي.