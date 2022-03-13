ذي قار.. الإعدام لشخص قتل والده "حرقاً" ووفاة نزيل مدان بالإرهاب في سجن "الحوت"

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاحد، باصدار حكم الإعدام بحق شاب أقدم على قتل والده حرقا فيما توفي نزيل مدان وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في سجن الناصرية المركزي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار / الهيئة الثانية أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت ضد متهم تمت إدانته بقتل والده حرقا بعد تناوله المسكرات في مدينة الغراف شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استنادا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفي ذي قار أيضا؛ توفي نزيل داخل سجن الناصرية المركزي مدان بارتكاب جرائم إرهابية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "نزيلا يبلغ من العمر 50 عاما من اهالي العاصمة بغداد ومحكوم بالسجن لمدة 15 عاما نتيجة إدانته بأعمال ارهابية وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر، ان "سبب وفاة النزيل يعود لإصابته بأمراض صحية مزمنة، لم تفلح معها نقله لمشفى الناصرية المركزي".