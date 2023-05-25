ذي قار.. الإعدام بحق مدان بقتل شرطي العام الماضي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الخميس، حكما بالإعدام ضد مدان بارتكاب جريمة قتل العام الماضي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت ضد متهم تمت إدانته بقتل شرطي وإصابة آخر رميا بالرصاص باستخدام رمانة يدوية أثناء محاولة اعتقاله منتصف العام الماضي بمدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".