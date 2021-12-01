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ذي قار.. القنصل الفرنسي يقدم استقالته ويتفرغ "لمشروع وطني"

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-01T13:54:45+0000
ذي قار.. القنصل الفرنسي يقدم استقالته ويتفرغ "لمشروع وطني"

شفق نيوز/ قدم القنصل الفرنسي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، عادل الگنزاوي، اليوم الاربعاء، استقالته الى الحكومة الفرنسية من ادارة القنصلية في المحافظة.

وذكر الگنزاوي "ذو الاصول العراقية" في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "اسباب استقالتنا تأتي من اجل التفرغ لمشروعنا الوطني لخدمة وطننا العراق المقدس وشعبنا العراقي الأصيل، و مشاريعنا العلمية والخدمية والعمرانية وفعالياتنا الإجتماعية في محافظة ذي قار"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن الگنزاوي هو شخصية عراقية من اهالي محافظة ذي قار، وحاصل على الجنسية الفرنسية.

وفي وقت سابق، اتهم شيخ عام عشائر الحسينات بمحافظة ذي قار "قيصر ال عجيل الحسيناوي" القنصل الفرنسي عادل الكنزاوي، بممارسة دور القوات "المحتلة" وتفكيك اللحمة العشائرية بالمحافظة، ولاسيما مع قبيلة الحسينات التي يتزعمها، ولوح بتقديم شكوى لدى الحكومة الفرنسية عن طريق الخارجية العراقية بهذا الشأن.

 

 

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