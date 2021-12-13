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ذي قار.. القضاء يحكم بسجن "محمد الوحش"

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-13T15:27:42+0000
ذي قار.. القضاء يحكم بسجن "محمد الوحش"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بان القضاء حكم بالسجن على متظاهر يدعى "محمد الوحش".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار اصدرت حكما بالسجن لمدة سنة واحدة بحق محمد الوحش، نتيجة ادانته بتهمة إهانة رئيس محكمة استئناف المنطقة، اثناء لقائه مع متظاهرين".

وبين المصدر، ان " قرار الادانة صدر استنادا لاحكام المادة 226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل". 

وكان الوحش قد التقى رئيس محكمة استئناف ذي قار في حزيران/يونيو الماضي خلال احتجاج لذوي قتلى الاحتجاجات للمطالبة بملاحقة المتورطين في قتل أبنائهم ومحاكمتهم.

وآنذاك، قال القضاء العراقي إن رئيس محكمة استئناف قد تعرض إلى اعتداء من قبل عدد من المتظاهرين، دون توضيح طبيعة الاعتداء.

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