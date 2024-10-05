ذي قار.. القبض على موظفين في التسجيل العقاري والضريبة بتهمة التزوير

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، بتنفيذ عمليات ضبط في مديريتَي التسجيل العقاري والضريبة في ذي قار، أسفرت عن تنفيذ أوامر قبض وضبط أربعة متهمين على خلفية حدوث تزوير وتعقيب معاملات.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار قام بتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق ثلاثة من موظفي دائرة التسجيل العقاري الثانية في المحافظة، بعد ثبوت تزويرهم كتباً خاصة بتمليك 42 قطعة أرض إلى أشخاص غير مستحقين في مديرية بلدية الناصرية، استناداً إلى كتب تمليك مزورة غير صادرة عن مديرية البلدية. كما تم ضبط الأوليات الأصلية الخاصة بالتمليك.

على صعيد آخر، لفت مكتب الإعلام إلى تمكن الفريق الميداني الأول من ضبط متهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بتعقيب معاملات تعود لمواطنين دون وكالات رسمية في مديرية ضريبة ذي قار.

وأشار المكتب إلى تنظيم محضرين أصوليين في العمليتين، وعرضهما رفقة المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق ذي قار المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادتين (240 و340) من قانون العقوبات.