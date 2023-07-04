ذي قار.. الفرات يخطف بصريا وحالة انتحار فاشلة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بانتشال جثة شاب من نهر الفرات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 16 عاماً من اهالي محافظة البصرة، وكان يتعلم السباحة في نهر الفرات قرب جسر النصر وسط مدينة الناصرية قد تعرض للغرق"، لافتا إلى ان "الأجهزة الامنية قامت بانتشال جثة الشاب وإرسالها للطب العدلي".

وأضاف المصدر، كما ان "امرأة تبلغ من العمر 35 عاما تسكن قضاء گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار، اقدمت على الانتحار بواسطة تناول كميات كبيرة من الحبوب الطبية"، مبينا ان "محاولتها باءت بالفشل بعدما تمكن ذويها من انقاذها ونقلها للمشفى لغرض تلقي العلاج، حيث افادوا بانها تعاني من حالة نفسية ".