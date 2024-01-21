ذي قار.. العثور على جثة شاب وإصابة آخر برصاصة في منطقة "حساسة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأحد، بتسجيل عدة حوادث في المحافظة بينها وفاة نزيل داخل سجن الناصرية للأحكام الخفيفة والعثور على جثة شاب.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزيلاً من أهالي محافظة ميسان عمره 39 عاماً محكوم بالسجن لمدة سنة ونصف وفق أحكام المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، توفي داخل سجن الناصرية للأحكام الخفيفة بسبب فشل كلوي".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شاب داخل نهر الحلو شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث تم انتشالها ونقلها للطب العدلي".

وبين أن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى تعرض الشاب للضرب قبل غرقه في النهر".

إلى ذلك، قال المصدر إن "شاباً ثلاثينياً أصيب برصاصة في أعضائه التناسلية بسبب شجار مسلح مع شخص آخر في منطقة الحمام بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، ولاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة".