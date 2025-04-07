ذي قار.. السجن 3 سنوات غيابياً بحق عمار الركابي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً بالسجن ثلاث سنوات غيابياً بحق عضو مجلس محافظة ذي قار السابق، عمار الركابي، بتهمة ابتزاز المحافظ مرتضى الإبراهيمي.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والمتعلقة بجرائم التهديد والابتزاز.

وفي كانون الثاني الماضي، أصدرت محكمة جنايات ذي قار، أمر قبض بحق الركابي لعدم حضوره جلسة مرافعة الدعوى المقامة بحقه من قبل المحافظ، مرتضى الابراهيمي.

ويشغل عمار الركابي، منصب رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار، وألقت قوة من الأمن الوطني القبض عليه، إلا أنه أُفرج عنه بكفالة، وفي وقت سباق صدر أمر قبض جديد بحقه بسبب تغييبه عن موعد محاكمته.

تجدر الإشارة إلى أن الركابي متهم في قضية "شبكة ابتزاز" تستهدف مسؤولي المحافظة، حيث تم توقيف شخصيات بارزة من بينهم أعضاء في مجلس المحافظة.

ونظمت عشائر بني ركاب وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراحه، مهددة بتصعيد الموقف وداعيةً عمار الحكيم للتدخل.

وفي وقت سابق، تعرض منزله في قضاء الرفاعي شمال ذي قار لهجوم مسلح من قبل مجهولين، حيث تم اعتقال أحد المتورطين في الحادث، كما تقدم الركابي بشكوى قضائية ضد محافظ ذي قار بتهمة "الابتزاز".