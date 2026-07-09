ذي قار.. السجن 10 سنوات وغرامة "مليارية" لضابط سرق أموال مسؤول مدان بالفساد

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالحكم 10 سنوات وغرامة "مليارية" على ضابط بتهمة سرقة أموال مسؤول في بلدية الناصرية.

وفي تفاصيل القضية، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحكم الصادر من محكمة جنايات ذي قار، تضمن السجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليار و800 مليون دينار عراقي بحق ضابط برتبة نقيب في شرطة المحافظة".

وأضاف أن "الضابط تمت ادانته بسرقة أموال مسؤول في بلدية الناصرية بالتواطئ مع زوجة مسؤول البلدية"، مبينا أن "زوجة المسؤول قضيتها منفصلة، وما تزال أمام القضاء".

وتابع أن "المبلغ المسروق من المسؤول، بلغ 3 مليارات دينار، وهو من أمواله الشخصية، وأن الضابط أعاد جزءا من المبلغ، فيما تم حكمه بالملبغ المتبقي كغرامة".

يشار إلى أن المسؤول في البلدية، الذي تعرض للسرقة، سبق وأن تم اعتقاله بتهم فساد وصدور حكم بحقه.