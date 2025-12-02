ذي قار.. السجن لمدانين بجريمتي قتل وسرقة دراجات نارية

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بصدور حكمين قضائيين بالسجن لمدانين أحدهما قتل شقيقته، والثاني مدان بسرقة دراجات نارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بالسجن لمدة عامين اثنين بحق متهم تمت إدانته بجريمة قتل شقيقته شنقاً (غسلاً للعار) وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "المحكمة أصدرت كذلك حكما بالسجن 18 عاما بحق متهم تمت إدانته بارتكاب أكثر من 7 جرائم سرقات دراجات نارية نوع (تكتك وستوتة)".

ولفت المصدر إلى أن "القرارين صدرا استناداً لأحكام المادتين 406 و 444 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".