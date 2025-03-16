ذي قار.. السجناء السياسيون يصفون تصريحات رئيس هيئة المساءلة والعدالة بـ"البلهاء" ويطالبون بإقالته

شفق نيوز/ نظم العديد من السجناء السياسيين في ذي قار، يوم الأحد، وقفة احتجاجية ضد رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، مطالبين بإقالته على خلفية تصريحات له وصفوها بـ"البلهاء".

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العديد من السجناء السياسيين في المحافظة نظموا وقفة احتجاجية داخل مؤسسة السجناء السياسيين في ذي قار للمطالبة بإقالة رئيس هيئة المساءلة والعدالة، باسم البدري، الذي طالب بمنح "البعثيين والفدائيين" رواتب تقاعدية وأنه سيسعى في ذلك خلال الفترة المقبلة.

وأكدوا أنهم يرفضون ويستنكرون تصريحات رئيس هيئة المساءلة والعدالة "البلهاء التي تريد بيع دماء العراقيين للبعث وجلاوزته".

وقال أحد المنظمين للوقفة الاحتجاجية، ليث السراي، لوكالة شفق نيوز، أن "تصريحات رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، كان هدفها مغازلة سياسية بحتة وتهدف للحفاظ على منصبه"، مطالباً لجنة الشهداء النيابية بطرح موضوع استجوابه في البرلمان على خلفية تصريحاته الأخيرة، والتصويت على إقالته من منصبه.

وكان البدري قد ظهر مؤخراً في تصريحات تلفزيونية، شدد فيها على ضرورة منح "البعثيين وفدائيي صدام" رواتب تقاعدية خلال الفترة المقبلة.