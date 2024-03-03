ذي قار.. الرميض يرفضون "علگ العباس" ويدخلون في "نزاع عشائري عنيف" مع آل عمر

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، باندلاع نزاع عشائري عنيف شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين عشيرتي آل عمر والرميض بعد نفي الأخيرة (علگ العباس)، حيث استخدم في النزاع اسلحة ثقيلة ومتوسطة"، لافتا إلى أن "النزاع أدى لحرق عدد من المنازل السكنية".

وبين المصدر، ان "قوات امنية كبيرة بقيادة قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع توجهت إلى قضاء الإصلاح للسيطرة على النزاع الحاصل بين الطرفين".

وفي 3 تشرين الأول 2023 أعلن زعيما عشيرتي آل عمر، والرميض، في محافظة ذي قار، الاستجابة لمبادرة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالركون إلى الحل السلمي للنزاع المسلح الجاري بينهما منذ أشهر.