"الحوت" والنهر يبتلعان سجيناً وفتى وطعنة تصيب آخر بمنطقة حساسة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء بتسجيل حالة وفاة جديدة داخل سجن الناصرية المركزي جنوبي غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزيلا من اهالي محافظة واسط يبلغ من العمر 30 عاماً ومحكوم عليه بالسجن 40 عاما نتيجة ادانته وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت سابقاً)".

وبين المصدر، ان " سبب وفاة النزيل يعود لإصابته بمرض التدرن الرئوي الحاد، حيث تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

وفي شأن آخر، أضاف المصدر ذاته، أن "الأجهزة الأمنية عثرت على جثة طافية داخل أحد الأنهر قرب منطقة آل مونس في قضاء الناصرية مركز المحافظة، تعود لفتى يبلغ من العمر 13 عاماً"، مشيراً إلى "نقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق بسبب الوفاة ".

وتابع المصدر، ان "مواطنا دخل بشجار مع شخص اخر بالاسلحة البيضاء في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، انتهى باصابته بعدة طعنات، إحداها أتت على (خصيتيه)"، مشيرا إلى "نقله بصورة عاجلة للمشفى التركي بمركز المحافظة لغرض تلقي العلاج، فيما لاذ الجاني بالفرار لجهة مجهولة ".