ذي قار .. الحكم بالمؤبد بحق امرأة وعشيقها لقتلهما الزوج

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، أن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكما بحق امرأة وعشيقها.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق امرأة وعشيقها بعدما تمت إدانتهما بقتل زوج العشيقة داخل منزله وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة العام الحالي".

وبين المصدر، ان "قرار الحكم صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".