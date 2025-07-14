ذي قار.. الجفاف يجبر 10 آلاف عائلة على النزوح

شفق نيوز- بغداد

كشف مرصد "العراق الأخضر"، يوم الاثنين، عن نزوح داخلي لأكثر من 10 آلاف عائلة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد بسبب الجفاف، فيما أشارت المحافظة إلى خسارتها لـ11 ألف رأس جاموس منذ العام 2023.

وقالت عضو المرصد في محافظة ذي قار بشرى الطائي، نقلاً عن مؤسسات رسمية، وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "10 الف و450 عائلة نزحت من قرى وارياف اقضية البطحاء وسيد دخيل والرفاعي والشطرة والدواية والغراف وناحية الفجر وقلعة سكر والنصر ومن أهوار الطار والجبايش، إلى مراكز قضاء الناصرية واور والبطحاء والاصلاح وسيد دخيل وسوق الشيوخ وكرمة بني سعيد والشطرة والدواية والغراف وغيرها من الاقضية الاخرى".

وأضافت أن "دائرة الهجرة في المحافظة قدمت سلات غذائية وأجهزة كهربائية ودورات توعية وتنمية بشرية من أجل إغاثتهم وتحمل الظروف الجديدة لتلك العوائل".

وأشارت الطائي، إلى أن "المحافظة خسرت 11 ألف رأس جاموس منذ العام 2023 ولغاية الآن بسبب الجفاف، حيث وصل عدد الجاموس في المحافظة الى 10 الاف في الوقت الحالي بعد أن كان 21 الفاً في السنتين الماضية"، مبينة أن "مربي الجاموس في المحافظة يعانون من إجراءات جائرة من قبل السيطرات في المحافظة والتي تمنعهم من الانتقال إلى المناطق التي تتوفر فيها مياه مع الجواميس التي يمتلكونها وتجبرهم على المكوث في مناطقهم لغاية وصول المياه إليهم".