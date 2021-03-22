ذي قار.. التدرن يختطف حياة نزيل في "سجن الحوت" قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بوفاة أحد النزلاء المحكومين في سجن الناصرية المركزي.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أحد النزلاء من اهالي الموصل من مواليد 1999 ومحكوم بالإعدام وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر ان "سبب الوفاة يعود لاصابة السجين بمرض (التدرن)"، لافتا إلى أنه "تم نقل جثته إلى الطب العدلي تمهيدا لتسليمها إلى ذويه".

وفي حادث آخر، ذكر مصدر أمني بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، أن مدرسة الشطرة للبنين تعرضت لحادث حريق في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادثة الاحتراق حصلت بفعل فاعل، حيث تضررت بشكل كبير"، مؤكدا أن "فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقا موسعا بالحادث لمعرفة ملابساته والتي أدت فقدان عدد من الوثائق المهمة".