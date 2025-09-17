ذي قار.. الإعدام والمؤبد لـ12 مداناً بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر قضائي في ذي قار، يوم الأربعاء، بإصدار محكمة جنايات المحافظة أحكاماً توزعت بين الإعدام والمؤبد بحق 12 شخصاً مدانين بارتكاب جرائم إرهابية وتفجير سيارات وعبوات ناسفة استهدفت الأجهزة الأمنية والمواطنين في فترات سابقة بالمحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "أحد المتهمين صدر بحقه حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بعد إدانته بالمشاركة في تفجير تقاطع البطحاء قبل 13 عاماً وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح".

وأشار إلى أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".