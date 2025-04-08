ذي قار.. اعتقال 10 تدريسيين من المستشفى والتربية تطالب بـ"محاسبة المعتدين"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بأن 10 متظاهرين من الكوادر التدريسية في المحافظة، تم اعتقالهم أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية نفذت عملية اعتقال بحق 10 أشخاص من الكوادر التدريسية في محافظة ذي قار، اثناء تلقيهم العلاج في مستشفى الناصرية التعليمي".

ولفت المصدر إلى أن "التدريسيين العشرة كانوا قد أصيبوا في تظاهرات اليوم في المحافظة، وذهبوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم".

من جانبها أعربت المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار، عن استنكارها للاعتداء الذي تعرّض له عددٌ من الكوادر التربوية خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة ببعض الحقوق.

وطالبت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الجهات المعنية بـ"محاسبة كل من حاول المساس بكرامة التربويين، الذين يمثلون الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وخدمة الوطن".

ودعت المديرية، كوادرها التربوية كافة لـ"عدم التصادم مع القوات الأمنية، وتفويت الفرصة على المندسين والحفاظ على الطابع السلمي للمطالبة بالحقوق، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حرصاً على سلامتهم ودرءاً لأي تصعيد لا يصب في مصلحة العملية التربوية".

في حين التقى المدير العام لتربية ذي قار علي إسماعيل السبتي، مع قائد الشرطة لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة

وقال إعلام تربية المحافظة، إن "المدير العام طالب بإطلاق سراح التربويين المعتقلين، وقد استجاب قائد الشرطة لهذا الطلب، موجهاً بإطلاق سراح جميع المعتقلين من الكوادر التربوية، ومؤكداً تقديره العميق للدور الكبير الذي يضطلع به المعلمون في تربية الأجيال وصناعة المستقبل".

وأوضح المدير العام، بحسب البيان، إنه أجرى اتصالاً مع مدير عام صحة ذي قار، وأكد له أن جميع المصابين جراء الأحداث قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وواجه معلمو محافظة ذي قار، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تدخل قوات مكافحة الشغب التي قامت بتفريق تظاهراتهم أمام مديرية التربية بالقوة، باستخدام القنابل الدخانية.

وطالب المتظاهرون، الحكومة العراقية بتحقيق مطالبهم عبر تعديل الرواتب وتوزيع الأراضي لضمان تحسين ظروفهم المعيشية.

في غضون ذلك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن إصابة عدد من المتظاهرين من الكوادر التربوية في محافظة ذي قار جراء استخدام قوات مكافحة الشغب القنابل الدخانية لتفريق تظاهراتهم أمام مديرية تربية المحافظة.

وكان مصدر أمني، قد أفاد يوم الثلاثاء، باعتقال عضو مجلس محافظة ذي قار "سلام الفياض" أثناء مشاركته في تظاهرات المعلمين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

يذكر أن الفياض كان معلماً جامعياً قبل ان يفوز بمقعد في مجلس المحافظة بالانتخابات المحلية الاخيرة التي بالعراق، وكان ايضا قائداً سابقاً في تظاهرات العقود المجانية قبل تثبيتهم.