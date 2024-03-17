ذي قار.. اعتقال متظاهر بسبب شكوى نائب ورفاقه يحتجون بـ"الإطارات المحترقة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بخروج تظاهرة تسببت بحدوث توتر الوضع الأمني بمركز المحافظة بين المتظاهرين والقوات الامنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة تابعة للأمن الوطني داهمت منزل المتظاهر كرار الازيرجاوي بناءً على شكوى مقدمة ضده من النائب نيسان الزاير، وقامت باعتقاله"، لافتا إلى أن "أمر اعتقال الازيرجاوي تسبب بخروج أصدقائه بتظاهرة تطالب بإطلاق سراحه".

وبين المصدر، ان "المتظاهرين المطالبين باطلاق سراح الازيرجاوي قطعوا تقاطع البهو بالإطارات المحترقة وجسر النصر وسط الناصرية مركز المحافظة".

ولفت إلى أن "متظاهرين اثنين أصيبوا بطلق ناري باشتباكات بين القوات الامنية والمتظاهرين في تقاطع البهو، بعدما حاولت القوات ازاحتهم وفتح الطريق العام".

وتابع المصدر، أن "مناطق الناصرية تشهد حاليا كر وفر بين القوات الامنية والمتظاهرين".