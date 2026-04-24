ذي قار.. اطلاق مبادرة لإنقاذ الأهوار وتحذيرات من كارثة صامتة (صور)

انطلقت في مناطق الأهوار بقضاء الجبايش في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، حملة توعوية بيئية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المياه والحد من التلوث.

وتضمنت الحملة، التي تزامنت مع توافد أعداد كبيرة من السياح، توزيع منشورات توعوية على أصحاب الزوارق والزائرين، ركزت على ضرورة عدم رمي النفايات في المياه لما تشكله من خطر على البيئة والكائنات الحية، فضلاً عن تشويه المظهر الطبيعي للأهوار.

وفي هذا الصدد، أكدت التدريسية في جامعة ذي قار وعضو منظمة القصب الأخضر، منار ماجد حميد، لوكالة شفق نيوز، أن "الحملة تأتي ضمن سلسلة خطوات متواصلة تهدف إلى نشر الثقافة البيئية بين السكان المحليين والسياح".

وأضافت أن "الحفاظ على نظافة الأهوار مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، من خلال جمع النفايات بعد انتهاء الزيارات ونقلها إلى الأماكن المخصصة".

بدوره، أوضح رئيس منظمة القصب الأخضر، علي الأهواري، لوكالة شفق نيوز، أن "المبادرة تركز بشكل خاص على تقليل المخلفات البلاستيكية في الأهوار، لما لها من تأثيرات سلبية على البيئة والسياحة".

وأشار الأهواري، إلى أن "تراكم النفايات قد يؤدي إلى تراجع الإقبال السياحي، كما حدث في مواقع أخرى تم إغلاقها بسبب التلوث".

من جانبه، أشاد أحد السياح، أحمد عادل، بحملات التوعية، داعياً إلى تعميم ثقافة الحفاظ على البيئة.

وقال عادل لوكالة شفق نيوز، إن "الالتزام بالنظافة البيئية يعكس صورة حضارية عن البلد، خصوصاً في المناطق التراثية والسياحية".

وفي السياق ذاته، أكد مدير بيئة ذي قار موفق حامد خضير، أن الحملة تأتي ضمن البرامج التوعوية التي تنفذها المديرية بالتعاون مع المنظمات البيئية.

وأشار خضير، خلال حديثه وكالة شفق نيوز، إلى أن "دور بيئة ذي قار رقابي وتثقيفي، ونعمل على دعم المبادرات التي تسهم في حماية البيئة وضمان استدامتها".

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من متطوعين وناشطين بيئيين، إلى جانب دعم من بلدية ذي قار التي تولت عملية جمع النفايات ونقلها إلى مواقع الطمر المخصصة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز السياحة البيئية في الأهوار، والحفاظ على هذا الإرث الطبيعي من التلوث، بما يضمن استمرارية استقطاب الزوار من داخل العراق وخارجه.