ذي قار.. استقالات جماعية  لمديري المدارس احتجاجا على الانتهاكات ضدهم

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بتسجيل 60 حالة استقالة جماعية لمديري المدارس في محافظة ذي قار، احتجاجا على الانتهاكات التي حدثت ضدهم بعد الاضراب الاخير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 60 مدير مدرسة في محافظة ذي قار، قدموا استقالاتهم من مناصبهم احتجاجا على الاعتداءات التي حصلت بحقهم وزملائهم".

واضاف، ان "الاساتذة طالبوا وزارة التربية بموقف واضح تجاه الانتهاكات التي تعرضوا لها في تظاهراتهم يوم أمس بمدينة الناصرية".

هذا واحتشد مئات المعلمين والمعلمات يوم أمس الثلاثاء، قرب تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية، للمطالبة بتنفيذ حقوقهم المعلنة سابقاً من قبل الجهات الحكومية.

وتدخلت قوات الشرطة لفض الاشتباك بين المتظاهرين، وقامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان، وسمع صوت إطلاق الرصاص، خلال التجمعات.