ذي قار.. استخدم البنزين لإبعاد العقارب فأحرق نفسه حتى الموت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بوفاة شخص متأثراً بحروق شديدة أصيب بها خلال اشتعال النيران بمادة البنزين التي استخدمها لإبعاد العقارب من منزله.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شابا يبلغ من العمر 22 عاما قام برش محيط منزله بمادة البنزين لمكافحة العقارب في قضاء الغراف".

وأضاف المصدر أن "النيران اندلعت في مادة البنزين وأصاب الشاب بحروق شديدة، توفي على إثره في مستشفى الناصرية التعليمي (التركي)".

وفي تطور منفصل، قال المصدر إن "رجلا أقدم على حرق منزل زوجته بدور الزراعة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بسبب مشاكل عائلية، مما تسبب بإضرار مادية في مقتنيات المنزل"، مشيرا إلى أن الزوجة سجلت شكوى على زوجها لدى السلطات المختصة.