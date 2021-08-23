ذي قار.. اختناق طفل حتى الموت بعد أن نسيه جده بالسيارة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بوقوع حالة وفاة مروعة لطفل لم يتجاوز الثالثة من العمر.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طفلا عمره دون ثلاث سنوات لقي مصرعه اختناقا من الحر داخل عجلة صالون بعدما نسيه جده في المركبة قرب منزل العائلة في قضاء كرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار".

وأضاف أن "الجد أغلق نوافذ وأبواب السيارة قبل أن يغادرها ناسيا الطفل الذي اختنق حتى الموت جراء الحرارة".

وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية نقلت جثة الطفل إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، فيما تم توقيف الجد لحين اكمال الإجراءات التحقيقية".