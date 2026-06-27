ذي قار.. اتفاق على حل أزمة ناظم "اليعو" خلال 48 ساعة

شفق نيوز- ذي قار

أعلن النائب عن ذي قار حسن الأسدي، يوم السبت، التوصل إلى اتفاق مع وزارة الموارد المائية لتنظيم عمل ناظم "اليعو" خلال 48 ساعة، مع إطلاق حصة مائية إضافية لمعالجة النقص الذي أثار اعتراضات واسعة في المحافظة.

وقال الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن اتصالات أجراها مع وزير الموارد المائية ومدير عام المركز الوطني في الوزارة أسفرت عن الاتفاق على تنظيم العمل بالناظم خلال 48 ساعة، مع إطلاق حصة مائية إضافية من مؤخر سد حديثة لمعالجة النقص الحاصل، مبيناً أنه تم تكليف مدير عام المركز الوطني علي راضي، بإدارة ملف ناظم "اليعو".

وأضاف أن الوزارة تعهدت بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه خلال 48 ساعة، مؤكداً أنه سيتابع تنفيذ الإجراءات بشكل يومي.

وأشار الأسدي إلى أن تحركه جاء بعد تلقيه اتصالات من أكاديميين وشخصيات بشأن إغلاق ناظم "اليعو" في محافظة النجف، الذي يعد الناظم الرئيس المغذي لمحافظات المثنى والديوانية وذي قار.

وكان عضو مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري قد أعرب، في وقت سابق اليوم، عن اعتراضه على قرار إغلاق ناظم "اليعو" في قضاء الكوفة بمحافظة النجف، معتبراً أن القرار "غير مدروس" ويهدد الأهالي والقطاع الزراعي والبيئة، ولا سيما مناطق الأهوار، في ظل تزايد الحاجة إلى المياه خلال فصل الصيف.