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ذوو مريض متوفي يعتدون على الكوادر الصحية ويحطمون معدات طبية في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-08T07:15:04+0000
ذوو مريض متوفي يعتدون على الكوادر الصحية ويحطمون معدات طبية في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في ديالى اليوم الخميس بقيام ذوي احد المرضى المتوفين بالاعتداء على الكوادر الصحية وتحطيم معدات طبية في مستشفى بعقوبة العام غضبا لوفاة المريض.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان احد المرضى وصل المستشفى وهو متوفي الا ان الكوادر الطبية هرعت لاتخاذ الاجراءات والاسعافات سعيا لانقاذه الا انها لم تفلح بسبب تأخر ذوو المريض بالوصول للمستشفى.

وأضاف أنه "على خلفية ذلك قام ذوو المريض المتوفي بالاعتداء على الكادر الطبي وتكسير الأجهزة في مستشفى عام بعقوبة داخل قسم الطوارئ".

واكد المصدر ان ذووي المتوفي حطموا جهازا طبيا ثمينا "جهاز الانعاش" رغم عدم وجود أي قصور من قبل الكوادر الطبية والصحية المختصة.

وتشهد مستشفيات عدة في عموم المحافظات حالات اعتداء وتجاوزات تطال الكوادر الطبية بسبب غياب الإجراءات القانونية الرادعة.

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