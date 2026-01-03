ذوو متوفٍ يعتدون بالضرب على كادر طبي ومنتسبي أمن في مستشفى الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم السبت، بتعرّض كوادر طبية وأمنية لاعتداء داخل مستشفى الموصل العام من قبل مجموعة أشخاص، عقب إعلان وفاة والدهم المسن.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مجموعة من ذوي متوفى يبلغ من العمر نحو ثمانين عاماً أقدموا فور تلقيهم نبأ الوفاة، على الاعتداء بالضرب على عدد من الملاكات الطبية، إضافة إلى منتسبين في شرطة نينوى المكلفين بحماية المستشفى.

وأضاف أن الاعتداء وقع داخل مركز شرطة مستشفى الموصل العام، مبيناً أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة، فيما وثّقت كاميرات المراقبة تفاصيل الاعتداء وحددت هويات الأشخاص المتورطين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.