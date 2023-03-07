ذوو ضحايا هجوم المقدادية يرفضون إقامة مجالس العزاء وغموض يسود المشهد

شفق نيوز/ اعلن زعيم احد شيوخ عشائر ديالى، يوم الثلاثاء، رفضه إقامة مجلس عزاء لضحايا من أسرته وأقاربه سقطوا جراء هجوم مزدوج في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة أمس الاثنين.

وقال مراسل شفق نيوز، إن الشيخ مصطاف التميمي احد شيوخ عشائر بني تميم في ديالى رفض إقامة مجلس عزاء لثماني ضحايا من أسرته واقاربه سقطوا جراء هجوم مزدوج بالاسلحة وعبوة ناسفة، مشيراً الى ان الهجوم يحمل بصمات داعش بحسب التحقيقات الأولية.

واشار مراسلنا الى ان ذوي الضحايا رفضوا إقامة مجلس العزاء لحين كشف اسباب الجريمة والقبض على الجناة فيما رفض الشيخ التميمي واسرته الادلاء باي تصريح لوسائل الإعلام حيال تفاصيل الحادث.

إلى ذلك ساد قضاء المقدادية هدوء حذر وسط غموض حيال اسباب الحادث الذي لم تشهده الاطراف القريبة من المقدادية منذ سنوات طويلة.

وأفاد مصدر أمني، امس الاثنين، بمقتل وجرح 8 مدنيين بهجوم مزدوج في اطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "5 مدنيين قتلوا وأصيب 3 اخرين جراء انفجار عبوة ناسفة على سيارة تلاها هجوم باطلاقات نارية استهدف المتواجدين في موقع الحادث في قرية (الهزينية) 6 كم جنوب المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة".