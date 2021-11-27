ذوو ضحايا مجزرة دامية بديالى يقطعون طريقاً حيوياً

شفق نيوز/ تظاهر المئات من ذوي ضحايا مجزرة المقدادية الدامية يوم السبت احتجاجا على تأخر تنفيذ مطالبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ضحايا مجزرة قرية الرشاد جنوبي قضاء المقدادية تظاهروا اليوم وقطعوا طريق المقدادية - بعقوبة قرب منطقة الهارونية احتجاجا على تأخر تنفيذ الوعود الحكومية بكشف نتائج التحقيقات وتقديم الجناة للعدالة وتعويض أسر الضحايا.

وحذر المتظاهرون من أي محاولات لتسويف مطالبهم التي وعدت الجهات الحكومية بتنفيذها، مهددين في الوقت ذاته بالتصعيد والاعتصام الشامل.

وشهد قضاء المقدادية ٤٠كم شمال شرق بعقوبة مجزرتين دمويتين في قرى الرشاد ونهر الإمام في شهر تشرين الأول/ أكتوبر خلفتا أكثر من ٤٠ ضحية ومصابا.