سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذوو ضحايا مجزرة دامية بديالى يقطعون طريقاً حيوياً

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-27T07:00:21+0000
ذوو ضحايا مجزرة دامية بديالى يقطعون طريقاً حيوياً

شفق نيوز/ تظاهر المئات من ذوي ضحايا مجزرة المقدادية الدامية يوم السبت احتجاجا على تأخر تنفيذ مطالبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ضحايا مجزرة قرية الرشاد جنوبي قضاء المقدادية تظاهروا اليوم وقطعوا طريق المقدادية - بعقوبة قرب منطقة الهارونية احتجاجا على تأخر تنفيذ الوعود الحكومية بكشف نتائج التحقيقات وتقديم الجناة للعدالة وتعويض أسر الضحايا.

وحذر المتظاهرون من أي محاولات لتسويف مطالبهم التي وعدت الجهات الحكومية بتنفيذها، مهددين في الوقت ذاته بالتصعيد والاعتصام الشامل.

وشهد قضاء المقدادية ٤٠كم شمال شرق بعقوبة مجزرتين دمويتين في قرى الرشاد ونهر الإمام في شهر تشرين الأول/ أكتوبر خلفتا أكثر من ٤٠ ضحية ومصابا.

related

ديالى.. تظاهرات لحشد الدفاع وقلق من تزايد الهجمات والاغتيالات

Date: 2020-11-19 11:05:39
ديالى.. تظاهرات لحشد الدفاع وقلق من تزايد الهجمات والاغتيالات

متظاهرون يقطعون طريقاً حيوياً يربط بسجن "الحوت" ويغلقون دوائر حكومية

Date: 2021-05-05 06:25:14
متظاهرون يقطعون طريقاً حيوياً يربط بسجن "الحوت" ويغلقون دوائر حكومية

وسط تصعيد.. محافظتان تتظاهران تضامناً مع الناصرية (فيديو)

Date: 2021-03-03 12:47:26
وسط تصعيد.. محافظتان تتظاهران تضامناً مع الناصرية (فيديو)

بينهم عراقيون.. لاجئون يتظاهرون أمام البرلمان الأسترالي

Date: 2019-07-29 10:19:43
بينهم عراقيون.. لاجئون يتظاهرون أمام البرلمان الأسترالي

صور .. ذوو ضابط "مغدور" في ديالى يتظاهرون في بغداد للمطالبة بكشف قتلته

Date: 2021-10-02 08:26:33
صور .. ذوو ضابط "مغدور" في ديالى يتظاهرون في بغداد للمطالبة بكشف قتلته

صور .. مئات الموظفين يحتجون بتظاهرتين في البصرة

Date: 2020-07-12 10:55:03
صور .. مئات الموظفين يحتجون بتظاهرتين في البصرة

المقدادية.. 10 ملايين دينار لكل عائلة "شهيد" ومليون لكل عائلة نازحة

Date: 2021-10-28 11:20:33
المقدادية.. 10 ملايين دينار لكل عائلة "شهيد" ومليون لكل عائلة نازحة

تحذير من "غضب" شعبي وتظاهرات عارمة في كركوك بسبب التهميش والإهمال

Date: 2021-06-02 09:09:56
تحذير من "غضب" شعبي وتظاهرات عارمة في كركوك بسبب التهميش والإهمال