ذوو ضحايا الارهاب في الموصل يحتجون للمطالبة بالخدمات (صور)

شفق نيوز/ نظم العشرات من عائلات ضحايا الإرهاب في نينوى، اليوم السبت، وقفة احتجاجية، في منطقة تل الرمان الغربية في مدينة الموصل للمطالبة بتوفير الخدمات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العشرات من عائلات الشهداء والجرحى نظموا وقفة احتجاجية في منطقة تل الرمان الغربية مقاطعة 27 بمدينة الموصل، مطالبين الحكومة المحلية بفتح الطرق وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والاكساء".

وأضاف المراسل، أن "المحتجين دعوا إلى تحسين أوضاعهم المعيشية بعد تسلمهم الأراضي من الدولة دون توفير البنى التحتية اللازمة".

وفي حديثها خلال الوقفة، قالت أم محمد، والدة أحد الشهداء، لمراسل شفق نيوز، إن "الحكومة سلمت الأهالي أراضي في العراء ومنذ ذلك الوقت والجميع يعيش في معاناة كبيرة بسبب عدم توفر المياه والكهرباء، فضلاً عن عدم إكساء الطرق".

وأشارت أم محمد، إلى أن "الحكومات المتعاقبة وعدت مراراً بفتح الطرق، خاصة الطريق المتعلق بالساتر الترابي في المنطقة، إلا أنها لم تفِ بوعودها حتى الآن".

كما طالبت العائلات أيضاً بالالتفات إلى حقوق الشهداء التي وصفوها بـ "المغبونة" في ظل الظروف التي يعيشونها، داعين الجهات المعنية إلى "اتخاذ خطوات جدية لتحسين الأوضاع في المنطقة".