سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذوو المهن التمريضية يتلقون تهديدات بالاعتقال من مسؤول محلي في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-24T15:43:02+0000
ذوو المهن التمريضية يتلقون تهديدات بالاعتقال من مسؤول محلي في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في تنسيقية المهن التمريضية بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، عن تلقي أعضاء التنسيقية تهديدا بالاعتقال من قبل أحد معاوني المحافظ.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قادة تنسيقية المهن التمريضية تلقوا تهديدا بالاعتقال من قبل أحد معاوني المحافظ أحمد الخفاجي، في حال استمرارهم بالاعتراض على تغيير مدير عام صحة ذي قار صدام الطويل".

وبين أن "التهديد جاء على خلفية بيان تنسيقية الكوادر الطبية التي هددت بإغلاق الدائرة إذا استمر أمر تغيير المدير العام للصحة، وتعيين أوس الحصونة بديلا عنه".

وكان الحصونة قد أعلن اليوم مباشرته كمدير عام لصحة ذي قار، الأمر الذي دفع الكوادر الطبية في المحافظة للتهديد بإعلان العصيان المدني وإغلاق الدوائر الصحية في المحافظة.

وكانت وزارة الصحة قد أبلغت قادة التنسيقيات الطبية في الناصرية انها ستصدر أمرا باعتبار صدام الطويل، المدير العام الوحيد في المحافظة ولا يوجد شخصا آخر غيره وستصدر قرارات قريبا بشأن هذا الأمر.

related

نقابة المعلمين في ذي قار: الطلبة لجأوا إلينا بعد أن أغلقت التربية أبوابها ولم يقتحموا مقرنا

Date: 2021-03-17 11:22:02
نقابة المعلمين في ذي قار: الطلبة لجأوا إلينا بعد أن أغلقت التربية أبوابها ولم يقتحموا مقرنا

محتجون غاضبون يغلقون مبنى الحكومة المحلية وشارعا حيويا في ذي قار .. صور

Date: 2021-06-24 07:02:30
محتجون غاضبون يغلقون مبنى الحكومة المحلية وشارعا حيويا في ذي قار .. صور

العشرات يتظاهرون للمطالبة بفرص عمل في ذي قار.. صور

Date: 2021-02-10 07:45:11
العشرات يتظاهرون للمطالبة بفرص عمل في ذي قار.. صور

تظاهرات وإضراب جنوب العراق للمطالبة بتنفيذ القرار 315

Date: 2021-04-12 07:35:01
تظاهرات وإضراب جنوب العراق للمطالبة بتنفيذ القرار 315

تظاهرة مضادة.. تطالب بالإبقاء على قائممقام الرفاعي في ذي قار

Date: 2021-01-22 13:01:56
تظاهرة مضادة.. تطالب بالإبقاء على قائممقام الرفاعي في ذي قار

منها بمشاركة عشائرية.. تظاهرات في خمس محافظات عراقية

Date: 2019-12-14 09:38:53
منها بمشاركة عشائرية.. تظاهرات في خمس محافظات عراقية

ذي قار.. محتجون غاضبون يقطعون جسراً ويطالبون بإقالة مسؤول

Date: 2021-05-29 19:34:19
ذي قار.. محتجون غاضبون يقطعون جسراً ويطالبون بإقالة مسؤول

خلية ذي قار تنجز 80% من الاستعدادات لزيارة بابا الفاتيكان

Date: 2021-02-23 17:20:21
خلية ذي قار تنجز 80% من الاستعدادات لزيارة بابا الفاتيكان