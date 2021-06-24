ذوو المهن التمريضية يتلقون تهديدات بالاعتقال من مسؤول محلي في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في تنسيقية المهن التمريضية بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، عن تلقي أعضاء التنسيقية تهديدا بالاعتقال من قبل أحد معاوني المحافظ.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قادة تنسيقية المهن التمريضية تلقوا تهديدا بالاعتقال من قبل أحد معاوني المحافظ أحمد الخفاجي، في حال استمرارهم بالاعتراض على تغيير مدير عام صحة ذي قار صدام الطويل".

وبين أن "التهديد جاء على خلفية بيان تنسيقية الكوادر الطبية التي هددت بإغلاق الدائرة إذا استمر أمر تغيير المدير العام للصحة، وتعيين أوس الحصونة بديلا عنه".

وكان الحصونة قد أعلن اليوم مباشرته كمدير عام لصحة ذي قار، الأمر الذي دفع الكوادر الطبية في المحافظة للتهديد بإعلان العصيان المدني وإغلاق الدوائر الصحية في المحافظة.

وكانت وزارة الصحة قد أبلغت قادة التنسيقيات الطبية في الناصرية انها ستصدر أمرا باعتبار صدام الطويل، المدير العام الوحيد في المحافظة ولا يوجد شخصا آخر غيره وستصدر قرارات قريبا بشأن هذا الأمر.