"ذكية وتتنفس".. قريباً بغداد تحتضن "أول بناية خضراء أوروبية الطراز"

شفق نيوز/ أعلنت شركة "99" المطور العقاري الأول في العراق، يوم الثلاثاء، أنها على موعد قريب لإطلاق مشروع "128 ريزيدنس" الذي يقع في العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن المشروع يركز على توفير مساحات خضراء وتكنولوجيا ذكية تستخدم لأول مرة في البلاد، وتوفر رفاهية وحماية عالية الجودة.

وقالت الشركة في بيان، وردة لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يعد تحفة معمارية توفر لمن سيسكن فيها رفاهية عالية"، موضحة أن "المشروع يتكون من ثلاثة أبراج سكنية فيها مختلف مساحات الشقق ما بين الغرفة وصالة وغرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة وكذلك أربعة غرف وصالة، مع بنتهاوسز في الطوابق الـ14 والـ 15 الأخيرة من كل برج".

ولفتت إلى أن "المشروع يركز على توفير مساحات خضراء بكل مكان في المحيط، وكذلك يعد أول بناية خضراء في العراق لما يوفره من نباتات كثيرة على شُرف الشقق من الخارج ليعطي منظرا صحيا وكأنك ترى ثلاثة أبراج خضراء تُزين سماء العاصمة بغداد".

كما أوضحت الشركة في بيانها، أن "المشروع يمتاز بموقع فريد، كونه يقع في مدينة الكاظمية في بغداد، حيث يمكن تملّك عقار بنافذة تجمع الساكنين مع مياه نهر دجلة، وشقة توفر منظرا جويا لمدينة بغداد مدى الحياة".

ووفقا للبيان، فإن "65٪ من الشقق مطلة على مرقد الإمام موسى الكاظم كونها تبعد عن حدود المرقد فقط 800 متر، بينما يبعد المشروع 5 دقائق فقط عن بوابة مدينة الكاظمية من للقادمين من جهة الشمال، ويبعد 7 دقائق عن الطريق السريع الذي يوصل من يأتي من جنوب بغداد، مـع ارتباط المكان بالطرق الشريانية للمدينـة".

وأشارت الشركة إلى أن "المشروع ذكي بالكامل مع شقق ذكية أيضا لتتمتع المباني بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في البناء، من خلال استخدام نظام KNX العالمي الذي يستخدم لأول مرة في العراق وفقط في مشاريع شركة 99، وهي التقنية التي يمكنها خدمة وحماية الساكنين من خلال نظام إلكتروني يجعل من كل تفاصيل حياتهم أسهل من خلال التحكم بكل شيء فيها عن طريق الهاتف فقط".

وأكدت، أن "المشروع مُختلف من خلال سرعة الإنجاز التي تجاوزت الـ 68٪ والجودة العالية والتسليم، حيث أن المشروع سيتم تسليم شققه السكنية كلها بمرحلة واحدة ووقت واحد"، منوهة الى أن "المشروع يتمتع بنظام عزل قوي جدا، وصالة رياضة وعيادات طبية ومطاعم".