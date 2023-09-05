ذروة الأربعينية.. الأساطيل العراقية تستنفر ومليوني ايراني يغادرون الى بلادهم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل، يوم الثلاثاء، عن استنفار أساطيل تشكيلاتها لاستيعاب تفويج الزائرين في ذروة الأربعينية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزيرها رزاق محيبس وجه غرفة عمليات النقل، المشرفة على الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، والمرتبطة باللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية، المشكلة بأمر رئيس الوزراء، باستنفار الجهود لاستيعاب زخم الزائرين في عملية التفويج العكسي، من كربلاء باتجاه محافظات الوسط والجنوب والمنافذ الحدودية.

وأضاف البيان، أنه مع بلوغ مراسيم الزيارة الاربعينية ذروتها يوم غد الأربعاء، وجه الوزير بسحب عدد من حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود من محور المنافذ الحدودية صوب مدينة كربلاء للمشاركة في عملية التفويج العكسي للزائرين، مشددا على ضرورة نجاح الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية.

واكد البيان، ان خطة وزارة النقل لهذا العام هي الأوسع والأشمل حيث شهدت إشراك كافة أساطيل التشكيلات في خدمة الزائرين، كما افتتح خط نقل سككي من جنوبي بغداد (المحمودية) باتجاه شمالي محافظة بابل (قضاء المسيب)، ما أسهم في تيسير عملية النقل.

ونوّه البيان بأن الخطة الخدمية، التي تشرف عليها غرفة عمليات النقل بشكل ميداني تضمنت إشراك 700 باص وحافلة من الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، والإشراف على تنظيم آلاف المركبات من قبل الشركة العامة لادارة النقل الخاص ، كما شاركت الشركة العامة للسكك الحديد بـ 20 قطارا من البصرة الى كربلاء وبالعكس ومن بغداد الى كربلاء وبالعكس؛ إذ وصل عدد الرحلات الى أكثر من 120 رحلة منذ انطلاق عملية التفويج وحتى الآن، فيما شاركت الشركة العامة للنقل البحري بأكثر من 50 مركبة و 20 زورقا.

وتابع أن الخطوط الجوية العراقية دخلت عمليات التفويج بأسطولها الجوي وتنوعت رحلاتها بين مطاري بغداد والنجف الدوليين ، فضلا عن مشاركة آلياتها وعدد من مركباتها في عمليات التفويج داخل مدينة كربلاء، اما جهود النقل البري فشملت مشاركة 150 شاحنة للدعم اللوجستي ومساندة تشكيلات الوزارة، وبالتنسيق مع اللجنة العليا للزيارة الأربعينية ، فيما اقتصر عمل التشكيلات الاخرى للوزارة على المساندة والدعم اللوجستي والخدمات الميدانية.

بدوره أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة أكثر من مليوني زائر إيراني الى بلادهم بعد أداء الزيارة الأربعينية.

وذكر بيان لهيئة المنافذ ، أن "المنافذ الحدودية المشمولة باستقبال الزائرين المشاركين في إحياء الأربعينية تشهد حركة عكسية تجري بصورة كبيرة وانسيابية منتظمة على شكل دفعات"، لافتا إلى أن "عدد المغادرين من العراق إلى بلدانهم بلغ أكثر من 2 مليون خلال الساعات القادمة بسبب الإقبال الكبير على المغادرة من العراق بعد اكمال الزيارة بكل انسيابية.