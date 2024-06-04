"ذباب غريب" يداهم منازل كركوك وشركات نفطية تطلق حملة "الرش الضبابي"

شفق نيوز/ شكا مواطنون في كركوك، يوم الثلاثاء، من مداهمة "ذباب غريب" لمنازلهم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، في وقت عمدت فيه شركة نفط الشمال كبرى الشركات الحكومية النفطية في كركوك، الى إطلاق حملة لرش المبيدات" الرش الضبابي" للحد من انتشار الحشرات في المحافظة.

وقالت شركة نفط الشمال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "حفاظا على الصحة العامة سيباشر قسم الخدمات البلدية في شركتنا بحملة لرش المبيدات لمكافحة الحشرات التي تنتشر في هذا الوقت من كل عام وتسبب الأمراض، وسيشمل العمل مناطق الشركة الآتية: (منطقة بابا السكنية، دور كيوان، منطقة عرفة)".

وأضاف البيان، أن "أعمال الرش مستمرة يوميًّا ابتداءً من الأحد 9/ 6/ 2024 بعد الساعة السادسة مساءً (الرش الضبابي). وفي حال وجود شكوى عن انتشار الحشرات في أي منطقة يرجى الإبلاغ عنها؛ لمتابعتها والقيام بالإجراءات اللازمة لمكافحتها".

وفي السياق شكا مواطنون في كركوك من مداهمة الذباب لغالبية الأحياء مع ارتفاع درجات الحرارة حيث ظهرت مجاميع غريبة من الذباب.

وقال المواطن عبد الستار خالد لوكالة شفق نيوز ، إن "الذباب داهم عدداً كبيراً من المنازل حيث تغيرت نوعية الذباب المنتشر في كركوك وعلى الدوائر الصحة والبيئة مكافحة هذه الحشرة".

وأكد أن "احجام الذباب المنتشر يختلف عن الذباب المتعارف عليه بين المواطنين ويظهر بشكل مجاميع كبيرة ويدخل الى البيوت بصورة جماعية".

ودعا الدوائر الصحة والبيئة الى "استخدام المبيدات لغرض منع انتشار الذباب".

وقال المواطن عبدالله خليل لوكالة شفق نيوز ، إن "اهالي كركوك باتوا يعتمدون على المبيدات لمكافحة الذباب الذي يعتبر ناقل للكثير من الأمراض وتجمعها يكون على النفايات".

ودعا الى "المساهمة في مكافحة هذه الحشرة من خلال الاهتمام بالنظافة ورمي الاوساخ في مواقعها المخصصة بعد وضعها في اكياس النفايات، من اجل المساهمة في تقليل انتشار هذه الحشرات".

وأشار أن "إجراءات إضافية قام بها المواطن بكركوك من خلال مصدات وقطع شبكية نضعها على النوافذ والأبواب لمنع دخول هذه الحشرات".

وقال قائممقام قضاء كركوك فلاح خليل يايجي لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراءات التي تتبعها الدوائر المعنية مثل الصحة والبيئة وشركة نفط الشمال تساهم في القضاء على انتشار الحشرات".