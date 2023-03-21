ديوان الوقف السني واوقاف كوردستان: الخميس أول أيام شهر رمضان

شفق نيوز/ أعلن ديوان الوقف السني واوقاف اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

وذكر بيان مقتضب للديوان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في ديوان الوقف السني أعلنت أن غدا الأربعاء هو مكمل لعدة شهر شعبان وأن يوم الخميس المقبل هو غرة شهر رمضان".

وهو الأمر نفسه لاوقاف كوردستان التي حددت الخميس اول ايام شهر رمضان.

وأعلن التلفزيون السعودي عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم في مرصد تمير، وهو ما يعني أن الخميس سيكون غرة شهر الصيام للمسلمين.

كما أعلنت قطر أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان.