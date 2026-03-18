ديوان الوقف السني يعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

شفق نيوز- بغداد

أعلن ديوان الوقف السني، يوم الأربعاء، أن يوم الجمعة المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر.

وقال الديوان في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم غدٍ الخميس متممٌ لشهر رمضان المبارك، والجمعة غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك".

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت مساء اليوم الأربعاء، تعذر رؤية هلال شهر شوال ليكون أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل.

ونقل الديوان الملكي السعودي عن المحكمة العليا، أنه تقرر يوم غد الخميس مكملاً لشهر رمضان على ان يكون العيد بعد غد الجمعة.