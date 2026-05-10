ديالى.. 90 وفاة وأكثر من 2000 مصاب بحوادث سير

شفق نيوز – ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، يوم الأحد، تسجيل وفاة قرابة 90 شخصاً وإصابة أكثر من 2000 آخرين بحوادث السير خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إن “المؤسسات الصحية في مناطق محافظة ديالى سجلت استقبال قرابة 90 حالة وفاة لرجال ونساء وأطفال، فيما استقبلت أكثر من 2000 مصاب جراء حوادث السير والدهس على الطرقات في مختلف المناطق”.

وأضاف أن “الطواقم الطبية قدمت الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين، وما تزال تواصل تقديم تلك الخدمات على مدار الساعة”، لافتاً إلى أن “حصيلة الحوادث تعد مرتفعة، والعديد منها ناتج عن قيادة الدراجات النارية و(التكاتك)، فضلاً عن السرعة المفرطة وعدم الالتزام بإجراءات السلامة أثناء القيادة”.

وكانت محافظة ديالى قد سجلت، صباح اليوم الأحد، وفاة شخص وإصابة آخر بحادث سير على طريق بغداد – كركوك قرب قضاء الخالص.