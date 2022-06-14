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ديالى.. 700 أسرة لم تعد حتى الآن لـ19 قرية بـ"بلدة ساخنة"

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-14T14:52:39+0000
ديالى.. 700 أسرة لم تعد حتى الآن لـ19 قرية بـ"بلدة ساخنة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في ديالى، يوم الثلاثاء، بوجود 19 قرية في ناحية السعدية (الساخنة) شمال شرقي المحافظة، لم يعد إليها سكانها منذ 8 الى 15 عاماً بسبب الخراب الذي خلفه تنظيما القاعدة وداعش.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "أكثر من 700 أسرة موزعة في 19 قرية نزحت بسبب تهديدات تنظيمي القاعدة وداعش، ولم يعودوا إلى مناطق سكناهم بسبب انعدام الخدمات أو الثارات الأمنية أو التكيف المعيشي في مناطق أخرى".

ولفت المصدر، إلى "استكمال الموافقات الأمنية والادارية لعودتهم وتهيئة جانب كبير من المستلزمات الخدمية الأساسية لإعادتهم، إلا أن غالبية الأسر ترفض العودة، لأسباب متعددة منها الخدمات والمخاوف الأمنية والثارات العشائرية والتكيف الاجتماعي في مناطق أخرى"، مستثنيا من ذلك "رعاة الأغنام وأصحاب المواشي والثروة الحيوانية الذين يرغبون بالعودة".

ونزحت آلاف الأسر من ناحية السعدية، خلال الأعوام الممتدة بين 2007- 2014، بسبب ممارسات وهجمات تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وعادت أغلب الأسر إلى المناطق المؤمنة خدمياً وأمنياً في محافظة ديالى، فيما مازالت قرى عدة غير صالحة للعودة حتى اللحظة.

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