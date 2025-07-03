ديالى.. 7 إصابات بإطلاق نار وانهيار مبنى قيد الإنشاء

شفق نيوز – ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الخميس، بإصابة 7 أشخاص جراء حادثين منفصلين، الأول إطلاق نار والآخر انهيار مبنى قيد الإنشاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافا بين مجموعة أشخاص في ناحية كنعان شرق بعقوبة، دفع أحد الأشخاص إلى إطلاق النار على 4 أفراد من عائلة واحدة، في منطقة الغابات".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابتهم وتم نقلتهم الى مستشفى وفتح تحقيق".

وتابع "وفي حادث آخر، انهار سقف مبنى قيد الإنشاء، مقابل دور الزراعة في بعقوبة، وتسبب بإصابة 3 عمال".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني تدخلت، وتمكنت من اخراج العمال من تحت المبنى ونقلهم للمستشفى".