ديالى.. 48 حالة تسمم من وجبات سريعة في المنصورية

شفق نيوز/ شهد قضاء المنصورية شمال شرقي محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، وقوع حالات تسمم غذائي طالت عشرات المواطنين نتيجة تناول وجبات سريعة من مطاعم محلية.

وقال رئيس المجلس البلدي السابق لقضاء المنصورية، راغب العنبكي، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسات الصحية في المنصورية أفادت بوجود 48 حالة تسمم غذائي منذ صباح اليوم، جميعها ناتجة عن تناول وجبات سريعة."

وأضاف العنبكي أن "الفرق الصحية في قطاع المنصورية قامت بجهود مكثفة لمعالجة حالات التسمم، حيث تم تقديم العلاج اللازم للمصابين واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة تجاه المطاعم التي قدمت الوجبات السريعة، كما نظمت فرق الصحة جولات ميدانية لمتابعة حالة المرضى".

في السياق، أعلنت صحة ديالى، أن الرقابة الصحية في المنصورية أغلقت أحد المطاعم في مدينة دلي عباس لمخالفته الشروط الصحية وورود حالات تسمم غذائي بسبب تناول الطعام من هذا المطعم وأيضاً تم فرض غرامة مالية عليه.

وبينت، أنه تم فرض غرامات مالية على عدد من العاملين في المطعم لعدم امتلاكهم البطاقات الصحية وشهادات التربية الصحية.