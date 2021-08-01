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ديالى وواسط.. حادثا سير ينهيان حياة 3 اشخاص بينهم ضابط كبير

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-01T10:37:19+0000
ديالى وواسط.. حادثا سير ينهيان حياة 3 اشخاص بينهم ضابط كبير

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في واسط وديالى، بأن حادثي سير مروعين اوديا بحياة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط كبير بالدفاع المدني.

وقال مصدر في واسط، لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير مؤسف وقع، ظهر اليوم، على طريق الحي - كوت مقابيل قرية جميلة أسفر عن وفاة شخصين هما علي محسن الفهداوي ومحمد محسن الفهداوي، واصابة اربعة اخرين جميعهم من عائلة واحدة.ط

وأوضح أنه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب وهم بحالة خطرة"، مشيراً إلى "نقل الجثتين لدائرة الطب العدلي في المحافظة".

وفي ديالى أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بأن "مدير دفاع مدني ديالى السابق اللواء أحمد جواد كاظم توفي اليوم، اثر حادث سير على طريق بعقوبة السريع".

وشهدت مناطق متفرقة من العراق اليوم الاحد، حوادث سير مروعة اودت بحياة عدد من الاشخاص، وتعزو السلطات اسبابها الى السرعة الفائقة وعدم الالتزام بقوانين السير.

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