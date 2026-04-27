ديالى وكركوك.. وفاة طالب بصعقة كهربائية وإصابة 5 عمال بانهيار بناية

شفق نيوز– ديالى/ كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوفاة طالب في المرحلة المتوسطة إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل منزله في قضاء الخالص شمالي محافظة ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "طالباً في الصف الثاني المتوسط يُدعى ياسين ياسر، توفي نتيجة صعقة كهربائية أثناء محاولته تشغيل مبردة هوائية بعد عودته من أداء الامتحانات، في قرية الجيايلة التابعة لقضاء الخالص".

وأضاف أن "الفرق المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي كركوك، أشار مصدر طبي، إلى إصابة 5 عمال إثر انهيار جزء من عمارة سكنية قيد الإنشاء في منطقة حي الوحدة وسط المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإسعاف نقلت خمسة مصابين إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة نتيجة سقوط أجزاء من بناية سكنية قيد الإنشاء في حي الوحدة".

ولفت المصدر، إلى أن "الكوادر الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة أسباب الانهيار ومدى الالتزام بإجراءات السلامة داخل موقع العمل".

من جانبه، وجّه محافظ كركوك، محمد سمعان آغا، بفتح تحقيق عاجل في حادث انهيار مبنى قيد الإنشاء داخل كركوك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المبنى، على خلفية الحادث.

وتشهد مواقع البناء بين فترة وأخرى حوادث مماثلة نتيجة ضعف إجراءات السلامة أو خلل في أعمال الإنشاء، ما يستدعي تشديد الرقابة لحماية العمال والمواطنين.