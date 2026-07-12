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    • ديالى وكركوك.. وفاة طالب بصعقة كهربائية وكلاب تهاجم شرطيا

    ديالى وكركوك.. وفاة طالب بصعقة كهربائية وكلاب تهاجم شرطيا
    2026-07-12T09:37:46+00:00

    شفق نيوز- ديالى/ كركوك 

    أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأحد، بوفاة طالب بصعقة كهربائية، فيما تعرض شرطي في محافظة كركوك لهجوم من كلاب سائبة.

    وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطالب تعرض للصعقة داخل منزله في ناحية كنعان شرقي بعقوبة"، مبينا أنه "نجح مؤخرا من الصف السادس ابتدائي للصف الأول متوسط".

    وإلى كركوك، أفاد مصدر بأن "شرطيا تعرضه لهجوم الكلاب، أثناء توجهه إلى مقر عمله في منطقة غرناطة، خلف مديرية مرور البلدة، وسط مدينة كركوك".

    وبين أن "الشرطي تعرض لإصابة وخدوش وعضات من الكلاب، وأن عدداً من المواطنين تدخلوا لإبعاد الكلاب وإنقاذه، قبل نقله إلى أحد المراكز الصحية لتلقي العلاج اللازم".

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